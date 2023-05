Messi - PSG : Un coéquipier de Neymar peut tout changer

Arnaud De Kanel

Ce n'est désormais plus un secret, le Barça œuvre bel et bien en coulisse pour tenter de recruter Lionel Messi. Malgré la bonne volonté des dirigeants catalans, un problème de taille se dresse sur la route du retour de la Pulga et il est de nature financière. Le FC Barcelone doit dégraisser et pourrait être sauvé par un coéquipier de Neymar en sélection.

Leo Messi traine sa peine au PSG. L'Argentin est malheureux et le Barça en est bien conscient. Le club présidé par Joan Laporta rêve de faire revenir son joyau mais se heurte à de gros problèmes financiers. La solution pourrait provenir d'une vente imprévue.

Raphinha vendu pour Messi ?

Comme Sport l'a indiqué samedi, le Barça n'exclu pas de se séparer de Raphinha, bien que le Brésilien ne figure pas sur la liste des transferts. Le coéquipier de Neymar avec la Seleçao permettrait au Barça d'enregistrer une rentrée d'argent considérable et cruciale pour la future signature de Lionel Messi. Les conditions sont fixées.

Le Barça attend une offre «spéciale»