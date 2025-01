Messi et Neymar virés, le PSG le régale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, le PSG a décidé de prendre un nouveau virage dans son projet. En effet, le club de la capitale a souhaité mettre un terme au bling-bling et à cette occasion, ce sont certains des plus grands noms de l’effectif parisien qui sont partis. Ça a notamment été le cas de Neymar ou encore de Lionel Messi. Le début d’un nouveau projet donc au PSG qui a fait le bonheur de Vitinha.

Pendant plusieurs années, grâce à la puissance financière du Qatar, le PSG a empilé les stars. Dernièrement, on s’est notamment retrouvé avec une attaque composée de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Cette association aura évolué deux saisons à Paris puisqu’à l’été 2023, le club de la capitale a décidé de revoir son projet. Le PSG en a ainsi fini avec le bling-bling et en ce sens, Messi n’a pas été prolongé et est parti libre à l’Inter Miami, Neymar a été vendu à Al-Hilal en Arabie saoudite ou encore Marco Verratti a été vendu à Al-Arabi au Qatar.

« Je préfère vraiment ce genre de projet »

Le PSG s’est séparé de certaines de ses plus grandes stars afin de débuter un tout nouveau projet. Désormais, au sein du club de la capitale, on veut se tourner vers le collectif, ça a d’ailleurs été la stratégie adoptée pour la succession de Kylian Mbappé. Un virage à 180° qui n’est pas pour déplaire à Vitinha. En effet, dans un entretien accordé au Times, le milieu de terrain a expliqué : « Je préfère vraiment ce genre de projet. La façon dont ils veulent construire l’équipe, la vision à long terme, c’est la meilleure version ».

« C’était comme un rêve »

Pas le plus malheureux du départ des stars au PSG, Vitinha a tout de même apprécié les moments passés aux côtés de ces grands noms. En effet, dans la suite de son interview, le Portugais a également expliqué : « C’était comme un rêve. (…) Je vais m’en rappeler pour le reste de ma carrière. J’ai joué avec les meilleurs. C’est quelque chose que je vais dire un jour à mes enfants, à mes petits-enfants ».