Mercato : Zlatan Ibrahimovic annonce la couleur pour sa retraite !

Publié le 22 mars 2022 à 22h12 par A.D.

Agé de 40 ans, Zlatan Ibrahimovic peut déjà penser à sa retraite sportive. Interrogé ce mardi sur la fin de sa carrière, le buteur du Milan AC a expliqué qu'il aura beaucoup de difficultés à rester éloigné des terrains.