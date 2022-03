Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta connaît déjà la réponse pour cette star de Klopp !

Publié le 22 mars 2022 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2022 à 21h32

Même s’il veut poursuivre avec Liverpool, Mohamed Salah pourrait partir si jamais on ne lui offrait pas ce qu’il demande. Le FC Barcelone est à l’affût, mais l’Égyptien ne serait pas tenté par la Liga.

L’avenir de Mohamed Salah commence à faire parler. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis quelques saisons, l’Égyptien fait toujours le bonheur de Liverpool. Mais pour combien de temps ? Salah est en fin de contrat en juin 2023 et il n’a toujours pas prolongé avec les Reds . Pendant ce temps, le FC Barcelone reste à l’affût et espère un désaccord entre le finaliste de la CAN et Liverpool.

Suspense total pour l’avenir de Salah qui refuserait de jouer en Liga

D’après les informations de Fabrizio Romano, Mohamed Salah voudrait rester à Liverpool, mais il n’hésitera pas à partir si le club anglais ne lui offrait pas ce qu’il demande. Deux options se présenteraient à lui : un transfert cet été ou un départ libre l’an prochain. Cependant, la priorité de Mohamed Salah ne serait pas de jouer en Liga. Un gros coup de froid pour le FC Barcelone qui aurait aimé profiter de sa situation compliquée avec Liverpool.