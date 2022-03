Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé a pris une première grande décision !

Publié le 22 mars 2022 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 22 mars 2022 à 18h38

Alors que le PSG, entre autres, s’intéresserait à son profil, Ousmane Dembélé refuserait catégoriquement de discuter avec un autre club que le FC Barcelone avant la fin de la saison.

Au terme du mercato hivernal, l’atmosphère au FC Barcelone était délétère après que le club blaugrana ait manqué le coche pour la vente d’Ousmane Dembélé selon Fabrizio Romano. En effet, comme l’a ouvertement fait savoir le directeur exécutif du club culé Mateu Alemany, le clan Dembélé devait prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain ou bien aller voir ailleurs avant la clôture du mercato hivernal. D’ailleurs, le champion du monde a momentanément été écarté du groupe professionnel entraîné par Xavi Hernandez en raison des incertitudes entourant son avenir. Finalement, Dembélé a fait son retour dans l’effectif de la légende du Barça et lui donne totalement raison puisqu’il a une nouvelle fois effectué une prestation XXL dimanche soir lors de la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid en délivrant deux passes décisives (4-0). De quoi permettre au FC Barcelone de commencer à reprendre espoir quant à une éventuelle prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé. Et ce n’est pas la déclaration de Rafael Yuste qui laissera entendre le contraire.

Le Barça commence à reprendre confiance pour la prolongation de Dembélé !

« Comme vous le savez, les négociations n'ont pas porté leurs fruits à son époque. Mais Xavi nous dit qu'il est un joueur exceptionnel, et il l’est, et qu'il apporte beaucoup au club. Je pense que Xavi accomplit également une tâche fondamentale sur le plan psychologique parce que ça aide Dembélé à comprendre le meilleur système. Force est de constater que Xavi est une référence pour les joueurs, le fait est que si Dembélé se sent de plus en plus à l'aise dans les mois à venir on pourra revoir ses agents avec le possibilité qu'Ousmane puisse continuer avec nous ». Voici le témoignage qu’a confié le vice-président du FC Barcelone ce mardi à Catalunya Radio. Une déclaration qui est dans la lignée des informations divulguées par Goal dernièrement. Le média britannique affirmait que le FC Barcelone commencerait à reprendre espoir au sujet de ladite prolongation de contrat de Dembélé, et ce, en raison de la belle atmosphère régnant au Barça dernièrement et autour de l’international français. Néanmoins, il resterait encore du chemin à faire pour le FC Barcelone qui pourrait cependant souffler quant aux rumeurs sur le départ de Dembélé à la fin de la saison.

Dembélé ne discuterait qu’avec le Barça avant la fin de la saison !