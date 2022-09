Foot - Mercato

Zidane, Deschamps... Le vestiaire de l'équipe de France a tranché

Publié le 25 septembre 2022 à 07h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 25 septembre 2022 à 14h03

Alors que l’Équipe de France fait face à de multiples polémiques, Didier Deschamps doit également penser à son avenir. Son contrat avec les Bleus arrive à son terme en décembre prochain, et sa place est fortement menacée par un certain Zinédine Zidane. Mais en pleine période crise, Didier Deschamps semble avoir fait oublier l’ancien du Real Madrid.

Alors que l’Équipe de France fait face à un climat tendu avec les multiples polémiques (Pogba, Mbappé, FFF), Didier Deschamps voit également sa place être menacée. Son contrat avec les Bleus arrive à son terme à l’issue de l’année et un point devrait être fait après la Coupe du monde. En cas de mauvais résultat, le double champion du monde pourrait être poussé vers la sortie et laisser la place à un certain Zinédine Zidane.

PSG : Mbappé envoie un tacle à Galtier, Deschamps lui fait passer un gros message https://t.co/AgIE4i99RK pic.twitter.com/QMXUfe24d2 — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

Zidane convoite la place de sélectionneur chez les Bleus

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane patienterait peut-être pour prendre les rênes de l’Équipe de France. Interrogé par L’Equipe en juillet dernier, l’ex-international tricolore avouait d’ailleurs qu’il convoitait la place de Didier Deschamps : « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là. » Si après le dernier rassemblement, la porte semblait de plus en plus s’ouvrir, Didier Deschamps aurait totalement renversé la tendance.

Mais Deschamps fait l’unanimité face à la crise