Mercato XXL à l’OM, les promesses de Longoria à McCourt

Même sans Coupe d’Europe, l’OM a été très actif cet été. Et quel mercato réalisé par le club phocéen ! Ce sont 12 recrues qui ont intégré l’effectif de Roberto De Zerbi, lui aussi recruté à l’intersaison. Pour cela, il a bien évidemment fallu sortir le chéquier et Frank McCourt a accepté de réinjecter de l’argent. Il faut dire que le propriétaire de l’OM a reçu certaines promesses de Pablo Longoria.

Mason Greenwood, Elye Wahi, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg… Voilà quelques uns des noms qui ont rejoint l’OM lors du mercato estival. Des joueurs qui ont bien évidemment eu un prix, à la fois en terme d’indemnité de transfert, mais également de salaire. Si le club phocéen a réussi à se séparer de certains de ses plus gros émoluments, il faut tout de même payer ces stars, d’autant qu’il y a un manque à gagner avec l’absence de Coupe d’Europe pour l’OM cette saison.

Longoria demande un effort à McCourt

L’effort est alors venu de Frank McCourt. Ayant déjà énormément investi à l’OM, l’Américain, propriétaire du club phocéen, a remis la main au porte-feuille. Un effort réclamé par Pablo Longoria selon les informations de L’Equipe. En effet, c’est le président de l’OM qui aurait demandé à McCourt de réinvestir des millions d’euros afin de réaliser ce mercato XXL.

Le plan du président de l’OM

Pour obtenir cela auprès de Frank McCourt, Pablo Longoria aurait alors fait certaines promesses. Le président de l’OM aurait ainsi présenté un nouveau cycle de 3 ans avec une première année en déficit, mais de gros revenus par la suite. Longoria compterait sur la qualification en Ligue des Champions et de grosses plus-values sur les transferts pour permettre à McCourt de gagner de l’argent. Rendez-vous maintenant d’ici quelques mois pour savoir si l’OM réussira à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions et quelles seront ces grosses ventes attendues à Marseille…