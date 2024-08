Mercato : Urgence au PSG, il réclame une folie de dernière minute

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a perdu Kylian Mbappé, qui s'est engagé avec le Real Madrid, avant de voir Gonçalo Ramos se blesser, aucun attaquant n'a débarqué cet été. Le club parisien s'estime suffisamment armé pour le moment dans le secteur offensif puisque Luis Enrique dispose de différentes options très variées. Mais ce n'est pas l'avis de Walid Acherchour qui espère voir débarquer un ailier d'ici la fin du mercato.

Cet été, le PSG a pour le moment recruté quatre joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Par conséquent, aucun attaquant n'a débarqué pour le moment à Paris malgré le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos. C'est une erreur à en croire Walid Acherchour, qui estime que le PSG doit absolument recruter un ailier d'ici vendredi soi.

«Je veux que le PSG recrute un ailier»

« Sur la question de faire ou non un ailier avant la fin du mercato, moi je veux que le PSG recrute un joueur à ce poste. Au-delà de Barcola qui est capable de jouer à droite et à gauche, je veux un joueur qui mette la pression sur Barcola mais aussi sur Dembélé. On l'oublie mais cette année, il y a la nouvelle formule de la Ligue des Champions avec deux matchs en plus, il y a la Coupe du monde des clubs à la fin de la saison à laquelle le PSG va participer », rappelle le journaliste au micro de l’After Foot.

«Si Dembélé se blesse, tu fais quoi, tu te retrouves en Ligue des Champions avec Asensio ou Kolo Muani ?»

Par conséquent, Walid Acherchour estime que le PSG doit absolument aller chercher un renfort offensif supplémentaire d’ici vendredi soir, notamment au poste d’ailier. « Je suis pour aller chercher un joueur à ce poste, je ne parle pas d'aller recruter Vinicius mais un joueur comme Sancho qui peut jouer à droite ou à gauche. Dans deux mois et demi, si Dembélé se blesse, tu fais quoi, tu te retrouves en Ligue des Champions avec Asensio ou Kolo Muani ? », s’interroge-t-il.