Mercato : Une terrible révélation tombe pour Zidane

Benjamin Labrousse

Après plusieurs années d’inactivités, Zinédine Zidane a récemment été annoncé dans le viseur du Bayern Munich. Ce mercredi, Bild révélait même qu’un tandem avec Franck Ribéry était possible en Bavière pour le Français. Si « Zizou » ne serait toutefois pas la priorité au sein du club allemand, la presse locale a même totalement enterré la piste Zidane. Explication.

L’avenir de Zinédine Zidane relancé ? Inactif depuis 2021, le champion français a depuis été annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens comme le PSG, la Juventus, ou encore le Real Madrid. Récemment, c’est du côté du Bayern Munich que le nom du champion du monde 1998 est revenu avec insistance…

Coup de théâtre annoncé pour Zidane, que va-t-il faire ? https://t.co/mXPSfQdxHz pic.twitter.com/okIv6EhW56 — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Zidane bientôt au Bayern Munich ?

Et pour cause, les champions d’Allemagne en titre vont se séparer de Thomas Tuchel à l’issue de cette saison, et cherchent désormais un remplaçant de taille à l’Allemand. Sky Germany révélait récemment que Zinédine Zidane était un profil apprécié par la direction du Bayern Munich. Ce mercredi, Bild allait même plus loin en affirmant qu’un tandem Zinédine Zidane - Franck Ribéry (qui serait adjoint de Zizou) était envisagé au sein du club bavarois pour la saison prochaine…

Le Bayern Munich aurait jeté l’éponge pour Zidane !