Mercato : Une surprise au PSG pour un coup à 40M€ ?

Thomas Bourseau

N’ayant pas apporté satisfaction lors de sa première saison au PSG, Hugo Ekitike pourrait déjà prendre la porte au vu de sa cote sur le marché du côté de Lens, mais aussi de Francfort. Cependant, sa continuité au Paris Saint-Germain serait également à prendre en considération.

Hugo Ekitike est arrivé en prêt en provenance du Stade de Reims à l’été 2022 avec option d’achat à 35M€ qui a été automatiquement levée par le PSG. Mais il semble que le Français ne soit plus le bienvenu à Paris et aurait, selon L’Équipe , été poussé vers la sortie cette semaine par l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller football Luis Campos.

Lens ou Francfort pour Ekltike ? C’est terminé pour Dortmund

Selon SPORT1 , Hugo Ekitike aurait deux options très chaudes pour la suite de sa carrière à l’instant T : l’Eintracht Francfort et le RC Lens. En parallèle, il est spécifié par le média allemand que le Borussia Dortmund ne recrutera finalement pas Ekitike.

Ekitike finalement au PSG cette saison ?