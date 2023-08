L’OM va boucler d’autres transferts, il l’annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu en Grèce face au Panathinaïkos (0-1) en barrage aller de la Ligue des champions, l’OM est déjà en grande difficulté. Par conséquent, il n’est pas impossible que le club phocéen continue de se renforcer sur le mercato. Benjamin Courmes est d’ailleurs convaincu que Pablo Longoria va encore bouger dans les prochains jours pour renforcer l’effectif.

Bien que très actif sur le mercato avec l'arrivée de six nouveaux joueurs, dont cinq semblent être des titulaires en puissance, l'OM n'en a peut-être pas terminé avec son recrutement. Il faut dire que la défaite contre le Panathinaïkos (0-1) en barrage aller de la Ligue des champions a mis en lumière certaines lacunes marseillaises. Benjamin Courmes pense donc que ça va bouger.

«Le mercato n’est pas terminé»

« Quand je dis que le mercato n’est pas terminé, cela veut dire que le recrutement d’un avant-centre est obligatoire, puis après des ailiers », lance le journaliste pour Football Club de Marseille .

«Longoria avait annoncé 10 recrues»