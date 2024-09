Mercato : Une star s’implique dans les transferts du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en provenance de l’AS Rome il y a maintenant 11 ans, Marquinhos est un cadre du PSG, dont il a récupéré le brassard à la suite du départ de Thiago Silva. Dans son rôle de capitaine, l’international brésilien est très important pour l’intégration des nouvelles recrues, à l’instar de William Pacho et Joao Neves, arrivés cet été à Paris.

Avec les recrutements de Désiré Doué (19 ans), William Pacho (22 ans) et Joao Neves (19 ans), le PSG a misé sur la jeunesse cet été. Des jeunes joueurs qui ont forcément besoin d’être guidés et aidés dans leur intégration au sein d’un club tel que Paris et qui peuvent compter sur Marquinhos pour cela.

Le capitaine indéboulonnable du PSG

Depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea en 2020, le défenseur âgé de 30 ans a récupéré le brassard de capitaine. Sous Luis Enrique, les joueurs du PSG votent désormais pour élire leur capitaine, mais cela n’a pas changé le statut de Marquinhos, qui a conservé le capitanat, que ce soit cette saison ou la précédente.

Marquinhos a facilité l’intégration de Pacho et Neves

Comme indiqué par Le Parisien, l’international brésilien (61 sélections) est très investi dans l’intégration des nouvelles recrues du PSG. Ce qu’il a fait avec William Pacho et Joao Neves, leur prodiguant des conseils sur la vie dans la capitale et le club en lui-même, ce qu’il avait déjà fait lors de l’arrivée de son compatriote Lucas Beraldo (20 ans) l’hiver dernier.