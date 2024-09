Mercato : L’OM veut vendre un joueur, c’est la douche froide !

Arnaud De Kanel

En l'absence de Coupe d'Europe, l'OM a souhaité se séparer de ses salaires les plus importants durant le mercato estival. Geoffrey Kondogbia était bien évidemment concerné mais le milieu de terrain centrafricain est finalement resté pour la simple et bonne raison que son club n'aurait pas reçu d'offre satisfaisante.

Une saison sans Coupe d'Europe a forcément une incidence sur les finances d'un club comme l'OM. Le club phocéen disposait en plus de cela de la plus grosse masse salariale de son histoire. Alors, le projet de Pablo Longoria et de ses équipes était de faire partir les joueurs les mieux payés.

Kondogbia était à vendre

Dans cette liste on pouvait donc retrouver Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Jordan Veretout mais aussi Geoffrey Kondogbia. Même s'il n'a pas été placé dans le loft, ce dernier étai prié de se trouver un point de chute en début de mercato.

Aucune offre convaincante

Très vite, l'OM a déchanté comme l'explique La Provence ce samedi matin. En effet, le club phocéen n'aurait tout simplement pas reçu d'offres satisfaisantes pour le natif de Nemours. Par la suite, Kondogbia a même réussi à inverser totalement la tendance en se faisant une place au sein de l'équipe de Roberto De Zerbi. Comme quoi...