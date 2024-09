Mercato - PSG : Le clan Marquinhos dit oui à un départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Approché par l’Arabie saoudite durant l’été pour un transfert, avec un intérêt d’Al-Ittihad à son égard, Marquinhos ne s’est pas laissé convaincre et a décidé de rester au PSG. Pourtant, dans son entourage, tout le monde n’était pas contre un départ après onze années passées dans la capitale.

Arrivé à l’été 2013 au PSG, Marquinhos entame sa douzième saison au PSG, toujours avec le brassard de capitaine au bras. Les joueurs de Luis Enrique ont décidé, à travers un vote à bulletins secrets, de maintenir leur confiance au défenseur brésilien qui avait récupéré le brassard en 2020 suite au départ de Thiago Silva à Chelsea. Marquinhos, aussi, aurait pu quitter la capitale durant l’été, avec une approche d’Al-Ittihad.

Bonne nouvelle pour cette recrue du PSG https://t.co/bjmb7AoGds pic.twitter.com/tXya7CKf4h — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Marquinhos recale l’Arabie saoudite

Comme l’explique Le Parisien dans ses colonnes du jour, la formation saoudienne dirigée par Laurent Blanc s’est approchée de Marquinhos lors du mercato estival, sans succès. L’international auriverde a en effet choisi de rester au PSG, mais cette décision n’aurait pas l’unanimité dans son entourage.

Son entourage prêt à partir ?

Le quotidien francilien révèle que certains proches de Marquinhos n’étaient pas contre un départ du PSG après onze ans passés dans la capitale, afin de briser la monotonie et découvrir une nouvelle ville et un club différent. Ce qui n’a pas empêché le joueur de 30 ans de rester, alors que son contrat court jusqu’en 2028. « Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs, confiait-il en avril dernier. Je pense que mon nom est gravé dans l'histoire du club, même si un jour je devais partir. Je pense que mon histoire à Paris sera toujours adorée par les supporters, par le président. Ce serait une grande fierté de revenir au PSG après ma carrière de footballeur si le président me le demande. Mais j'ai encore du temps, je suis jeune, j'ai encore beaucoup de matchs à jouer au PSG ».