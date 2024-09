Mercato : Une star refuse une grosse offre pour le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré désormais comme le vétéran du vestiaire à seulement 30 ans après le départ des autres cadres ces dernières années, Marquinhos entame sa douzième saison au PSG. L’été du Brésilien a été calme, mais cela ne l’a pas empêché de recevoir une très belle offre pour quitter la capitale. Sa décision a toutefois été simple à prendre.

Capitaine du PSG depuis 2020, Marquinhos conserve son brassard. Sans grande surprise, les joueurs de Luis Enrique ont décidé d’accorder leur confiance au défenseur brésilien, qui entame cette saison sa douzième année dans la capitale. « Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs, confiait-il en avril après être devenu le joueur du PSG avec le plus de matchs à son actif, record alors détenu par Jean-Marc Pilorget (435). Je pense que mon nom est gravé dans l'histoire du club, même si un jour je devais partir. Je pense que mon histoire à Paris sera toujours adorée par les supporters, par le président. Ce serait une grande fierté de revenir au PSG après ma carrière de footballeur si le président me le demande. Mais j'ai encore du temps, je suis jeune, j'ai encore beaucoup de matchs à jouer au PSG ». Un club a toutefois tenté de le convaincre d’aller voir ailleurs.

Marquinhos recale l’Arabie saoudite

Comme le rappelle Le Parisien dans ses colonnes du jour, Al-Ittihad a tenté sa chance avec Marquinhos durant le mercato estival. Ce qui aurait alors pu permettre des retrouvailles entre la légende du PSG et Laurent Blanc, son entraîneur au début de son aventure parisienne. Cependant, Marquinhos aurait rapidement repoussé les avances saoudiennes, souhaitant poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes.

Une récente prolongation

En mai 2023, Marquinhos avait apposé sa signature sur un nouveau bail, le liant au PSG jusqu’au 30 juin 2028. Un contrat de longue durée qui pourrait permettre au Brésilien de finir sa carrière, au moins européenne, du côté de Paris. Telle semble en tout cas être la volonté du principal intéressé.