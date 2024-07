Mercato : Une star se prépare pour son transfert au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG se rapproche d’un transfert de Victor Osimhen. Le Nigérian devrait être recruté contre une somme avoisinant les 100M€, même si la priorité parisienne n’était pas la venue d’un nouvel avant-centre. L’attaquant de 25 ans se préserve en vue de son arrivée à Paris, et ne s’entraîne plus avec Naples depuis quelques jours. Explications.

Le mercato estival du PSG s’agite. Après s’être montré plutôt discret, Paris est monté en puissance et se retrouve désormais bien engagé dans certains dossiers comme ceux de Désiré Doué (Stade Rennais), João Neves (Benfica), et Victor Osimhen (Naples). Après avoir manqué le transfert du Nigérian en 2023, les dirigeants du club de la capitale s’apprêtent finalement à boucler son transfert.

Direction le PSG pour Victor Osimhen

Victor Osimhen est très intéressé par une arrivée au PSG. Le buteur de 25 ans, qui pour rappel, dispose d’une clause libératoire de 130M€, devrait s’engager en faveur du club parisien contre un montant avoisinant les 100M€. Si l’arrivée d’un attaquant supplémentaire n’était pas une priorité pour le PSG, Osimhen souhaitait absolument rejoindre le club francilien.

Le Nigérian souhaite se préserver avant son transfert

Et comme le précise l’Equipe, Victor Osimhen ne s’entraîne plus avec Naples, et ce depuis plusieurs jours. Le Nigérian est touché à la cheville, et souhaite se montrer précautionneux en vue de son prochain transfert vers le PSG.