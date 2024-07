Il a dit oui au PSG, ça se précise pour ce transfert XXL

Amadou Diawara

Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG aimerait boucler le transfert de Victor Osimhen lors de ce mercato estival. Après avoir obtenu le feu vert de l'international nigérian, le club de la capitale doit désormais tomber d'accord avec le Napoli pour finaliser cette opération. Et heureusement pour le PSG, Aurelio De Laurentiis voudrait vendre son numéro 9.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG voudrait boucler la signature de Victor Osimhen. Et il serait déjà en bonne posture sur ce dossier.

Mercato : Le PSG boucle une grosse opération ! https://t.co/jdSKdRID33 pic.twitter.com/hfDpxK7W9J — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

Osimhen a donné son feu vert au PSG

Selon les informations de Fabrice Hawkins, divulguées sur son compte X, le PSG souhaiterait recruter Victor Osimhen et lui faire de la place en attaque. De son côté, le buteur du Napoli voudrait jouer à Paris la saison prochaine. Ainsi, il ne resterait plus qu'à convaincre Aurelio De Laurentiis. Et heureusement pour le PSG, le président de Naples aimerait se séparer de Victor Osimhen et de son salaire. Autant d'indiscrétions confirmées par Fabrizio Romano.

Le Napoli veut se séparer d'Osimhen

A en croire Fabrizio Romano, le PSG aurait déjà reçu le feu vert de Victor Osimhen. D'ailleurs, les deux parties travailleraient ensemble sur le détail de leur futur contrat. Ainsi, les négociations entre le PSG et le Napoli seront décisives, mais comme l'a indiqué l'Italien, les deux camps pourraient avoir du mal à s'entendre.