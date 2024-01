Mercato : Une star répond au Real Madrid

Pierrick Levallet

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé est parti pour durer, le Real Madrid préparerait d'autres coups sur le mercato. Le club madrilène aimerait notamment mettre la main sur Alphonso Davies, en fin de contrat en juin 2025 avec le Bayern Munich. Toutefois, le latéral gauche de 23 ans a confié qu'il se sentait plutôt bien en Bavière pour le moment.

«Je me donne à fond pour l'équipe»

« Je me sens très bien ici, je joue dans une équipe incroyable, l'une des meilleures d'Europe. Je reste concentré et je me donne à fond pour l'équipe et pour nos supporters. En 2020, personne ne m'avait vraiment sur sa liste. J'étais relativement inconnu et j'ai livré la marchandise. Après cela, les attentes à mon égard étaient élevées. Je pense que dans l'ensemble, j'ai été à la hauteur, mais bien sûr pas toujours, pas à chaque match. Il y a très peu de joueurs qui parviennent à le faire à chaque fois au cours de leur carrière » a d’abord expliqué Alphonso Davies à Kicker .

«Je veux continuer à apprendre»