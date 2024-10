Mercato : Une star du PSG de retour, il déballe tout

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en provenance de Naples en 2013, Edinson Cavani avait quitté le PSG sept ans plus tard pour prendre la direction de Manchester United. Mais l’international uruguayen aurait pu revenir en Ligue 1 lors de l’été 2022. Comme l’a indiqué Jean-Pierre Rivière, il était proche de s’engager avec l’OGC Nice.

Un temps meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 buts à son actif, un record battu depuis par Kylian Mbappé (256), Edinson Cavani avait quitté Paris en 2020, où il aura passé sept ans. Parti à Manchester United, l’international uruguayen (136 sélections) aurait pu faire son grand retour en Ligue 1 deux ans plus tard.

Mercato - PSG: Un club légendaire prépare son offre pour Kolo Muani ? https://t.co/W9QHykgjhl pic.twitter.com/ikzijhxIiQ — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Cavani était proche de rejoindre l’OGC Nice

Libre de tout contrat, Edinson Cavani avait rejoint Valence, où il n’a finalement passé qu’une saison avant de s’engager avec Boca Juniors. Mais avant de rejoindre le club espagnol, l’attaquant âgé de 37 ans était proche de l’OGC Nice, comme l’a indiqué son président Jean-Pierre Rivère.

« Si nous avions dit oui, il serait venu chez nous »

« Cavani est un garçon extrêmement correct. À un moment donné, il y a eu un petit souci financier, et nous avons dû dire non. Je pense que si nous avions dit oui, il serait venu chez nous. Moi, j'avais des actionnaires, je leur rapporte la situation, et on me dit oui ou non », a déclaré Jean-Pierre Rivière sur le plateau de L’Équipe du Soir.