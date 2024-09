Mercato : Une opportunité en or pour l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours à la recherche de nouveaux talents, l’OM semble avoir tenté un énorme coup lors du mercato estival en contactant Wesley Fofana, le jeune défenseur central qui évolue du côté de Chelsea. Et l’international français, qui a décliné la proposition pour rester au sein du club londonien, laisse néanmoins la porte ouverte à l’OM pour le futur.

L’OM a recruté du sang neuf au poste de défenseur central cet été ! Lilian Brassier (24 ans) et Derek Cornelius (26 ans) ont été recrutés par Medhi Benatia, mais le conseiller sportif du club phocéen semble avoir également tenté un très gros coup en Premier League. Wesley Fofana (23 ans), le défenseur français de Chelsea, confie en effet dans un entretien accordé à Free Foot avoir été contacté par l’OM au cours du mercato estival.

L’OM a tenté le coup Fofana

« J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché, et ce serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, et ça m’a touché. Tout le monde sait pourquoi… J’ai eu une réflexion, mais l’objectif, à l’heure actuelle, c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchainer les matches, de m’imposer, et l’OM, on verra un jour », indique Wesley Fofana. L’international tricolore (1 sélection), natif de Marseille, se projette donc pour l’instant avec Chelsea, mais il laisse malgré tout la porte ouverte à l’OM pour le futur.

« Si ça se trouve, dans quelques années... »

« J’ai un contrat jusqu’en 2029, on verra après ça. Je ne l’ai jamais caché, Marseille, c’est ma ville, mon club, je suis supporter de l’OM. Ça se trouve que dans quelques années, j’y serai, ou ça se trouve que je ferai toute ma carrière à Chelsea », poursuit Wesley Fofana. Une opportunité en or pour l’OM si cette piste venait à se concrétiser dans les années à venir.