Mercato : Une «légende» arrive au PSG !

Axel Cornic

Après avoir échoué plusieurs fois lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain semble avoir enfin trouvé la faille pour boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, star du Napoli et de la sélection géorgienne. Sa signature serait imminente et certains le voient déjà débuter avec son nouveau club face à Manchester City en Ligue des Champions, ou encore contre le Stade de Reims en Ligue 1.

Avec le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG ont clamé haut et fort ne plus vouloir courir derrière les grands noms. Seulement quelques mois après, c’est pourtant l’une des plus grandes stars de la Serie A qui devrait débarquer, avec Khvicha Kvaratskhelia. Son transfert devrait rapporter entre 70 et 80M€ au Napoli, qui en avait dépensé près de 15M€ pour le recruter en 2022 au Dinamo Batumi.

« Ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde, surtout pas pour l'entraîneur »

Ancien du Napoli, avec qui il a remporté le Scudetto en 1987 et en 1990 avec un certain Diego Armando Maradona, Ciro Ferrara s’est exprimé au sujet de ce transfert de Kvaratskhelia. « Ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde, surtout pas pour l'entraîneur (rire). Après ce départ ne me surprend pas non plus, le facteur économique est important » a expliqué celui qui est devenu un consultant reconnu dans la télévision italienne, au micro de TMW.

« Il entre à juste titre dans l'histoire et dans le petit groupe de légendes »

« Il a été un grand joueur pour Naples, un crack absolu en cette année du Scudetto. Il entre à juste titre dans l'histoire et dans le petit groupe de légendes qui ont remporté le Scudetto avec le Napoli » a reconnu Ciro Ferrara, qui contrairement à d’autre Napolitains ne semble pas rancunier. On e en effet vu plusieurs réactions assez étonnantes de l’autre côté des Alpes, notamment des affiches à l’effigie de Khvicha Kvaratskhelia qui ont fleuri dans les poubelles de plusieurs rues de la ville de Naples.