Mercato - PSG : Une icône de QSI fait craquer Al-Khelaïfi dans les négociations

Comme attendu, Randal Kolo Muani va quitter le PSG lors de ce mois de janvier. Actuellement à Turin, l’international va s’engager avec la Juventus. Un départ qui se bouclera sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Ce n’était pourtant pas ce que voulait initialement, mais Nasser Al-Khelaïfi aurait fini par céder à cause de Thiago Motta.

Clairement plus dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani était invité à se trouver un nouveau club. Et c’est du côté de la Juventus que l’international français va évoluer pour la seconde partie de saison. En effet, RKM est en passe d’être prêté, sans option d’achat, à la Vieille Dame. Entraîneur de la Juve et ancien du PSG notamment au début du projet QSI, Thiago Motta aurait été à la baguette pour conclure ce dossier.

Invité d’un live Twitch de RMC, Fabrice Hawkins a fait quelques confidences sur l’opération Randal Kolo Muani. Le journaliste a alors mis en exergue l’importance de Thiago Motta, entraîneur de la Juventus, qui a réussi à faire céder Nasser Al-Khelaïfi dans les négociations :« On peut le dire, c’est l’ancien Parisien Thiago Motta qui a convaincu Kolo Muani et qui a aussi convaincu Nasser Al-Khelaïfi de le laisser partir en prêt sec »

« A la base, l’idée de la direction sportive et du président du PSG, c’était un prêt avec option d’achat obligatoire ou une vente. Thiago Motta a été clé dans ce dossier. Il a convaincu le président sur le montage financier et le joueur sur l’apport qu’il allait avoir dans son équipe », a poursuivi Fabrice Hawkins à propos de cette arrivée de Randal Kolo Muani à la Juventus, sous la forme donc d'un prêt payant mais sans option d'achat. A la fin de la saison, le Français va ainsi revenir au PSG et se posera certainement à nouveau la question de son avenir...