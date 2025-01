Après Mbappé, le Real Madrid tient déjà sa nouvelle star ?

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, l’heure serait au recrutement de Trent Alexander-Arnold. En quête d’un renfort au poste de latéral droit, le club merengue penserait à l’international anglais en fin de contrat à Liverpool pour remplir ce rôle. Le principal intéressé serait déjà partant, l’occasion pour le champion d’Europe de préparer son offre hivernale...

Le 16 juillet dernier, soit un peu plus d’un mois après l’annonce conjointe de Kylian Mbappé et du Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France était présenté au Santiago Bernabeu devant plus de 80 000 socios merengue. Le début de l’histoire de Mbappé avec le club qu’il supporte depuis sa tendre enfance entamée au terme de son ancien contrat au PSG.

Trent Alexander-Arnold aurait dit «oui» au Real Madrid

La presse espagnole affirmait cette saison que Florentino Pérez avait fait de Kylian Mbappé la dernière signature galactique de son mandat de président au Real Madrid et que désormais, il reprendrait une politique de recrutement pensée différemment. Toutefois, une tête d’affiche de la Premier League serait susceptible de déposer ses valises dans la capitale espagnole : Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit anglais de 26 ans a tout gagné à Liverpool, y compris la Premier League et la Ligue des champions. En fin de contrat à Anfield où il a été formé à l’académie, l’international anglais aurait donné son aval au Real Madrid selon Marca.

Le Real Madrid compte faire une offre à Liverpool cet hiver !

Le quotidien madrilène explique en outre que le Real Madrid attendrait le moment opportun pendant ce mercato hivernal, qui fermera ses portes le 3 février prochain, afin de dégainer une offre de transfert destinée à Liverpool dans l’espoir de trouver un accord avec le club de la Mersey. Sinon, la venue de Trent Alexander-Arnold prendrait forme à la fin de la saison, comme Kylian Mbappé un an plus tôt. Le feuilleton Alexander-Arnold va donc connaître quelques rebondissements avant son dénouement.