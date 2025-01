Kvaratskhelia sort du silence avant son transfert au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de signer son contrat avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a tenu à faire ses adieux au Napoli, club dans lequel il est arrivé en 2022. Champion d'Italie en 2023, l'ailier géorgien a remercié les employés du club italien, mais aussi les fans dans une vidéo publiée sur les réseau sociaux. Une manière de tourner la page.

Son arrivée ne fait désormais plus le moindre doute. Khvicha Kvaratskhelia devrait passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec le PSG ce vendredi. Un transfert estimé à 70M€. Mais avant de débuter son aventure parisienne, l’ailier géorgien de 23 ans, élu meilleur joueur de Serie A en 2023, l’année du titre, a tenu à faire ses adieux au Napoli dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Kvaratskhelia fait ses adieux au Napoli

« Bonjour, c’est difficile pour moi, mais c’est le moment de dire au revoir. J’ai passé des moments exceptionnels ici. On a partagé énormément de souvenirs ensembles, connu de nombreuses émotions. Naples a été ma maison où je me suis bien senti grâce à vous. Le chemin traversé ensemble est toujours dans ma mémoire et c’est très émouvant. Je me rappelle mon premier but, je ne vais jamais l’oublier. Naples est une ville de football, Naples vit avec le football et je suis heureux d’avoir fait parti de cette grande histoire. J’ai énormément appris, sur et en dehors du terrain. J’ai grandi en tant que personne et comme joueur » a déclaré Kvaratskhelia.

« Je vous souhaite de la réussite »

Il a aussi tenu à remercier les fans italiens. « Ça a été un grand honneur pour moi de porter ce maillot. Je peux remercier chaque personne qui travaille au club, les coachs, le staff, mes coéquipiers et les fans. Je dis au revoir, mais vous serez pour toujours dans mon cœur et j’espère vous revoir. Je sais que votre cœur est brisé mais un jour, je vais tout vous dire. Je vous souhaite de la réussite, de donner à cette ville, ces fans, le titre en Italie » a confié Kvaratskhelia.