L’heure du changement pour Mbappé, l’annonce du Real Madrid

Kylian Mbappé semble avoir trouvé son rythme au Real Madrid après des débuts difficiles. Malgré la défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, l'attaquant avait livré une prestation solide en inscrivant le premier but de son équipe. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a souligné sa bonne période actuelle.

Si ses débuts n’ont pas été simples, Kylian Mbappé semble enfin lancé. Dimanche, alors que son équipe a sombré face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (2-5), l’ancienne star du PSG a malgré tout su tirer son épingle, inscrivant notamment le premier but. Une prestation saluée par Carlo Ancelotti, qui s’est de nouveau montré élogieux à son égard ce mercredi.

« Il est dans une très bonne période »

« Qu’est-ce qui a changé avec lui ? Il a eu besoin de temps pour s'adapter à l'équipe et retrouver son meilleur niveau physique. Aujourd'hui, il est dans une très bonne période et l'équipe doit en profiter », a confié l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.

Les louanges d’Ancelotti pour Mbappé

« On ne va rien garder à part le match qu’a réalisé Mbappé, avait reconnu Ancelotti le week-end dernier. Il a fait un grand match, il a fait de très bonnes actions, il a marqué. Pour le reste, il faut oublier et regarder vers l’avant. » Kylian Mbappé totalise 14 réalisations et 3 passes décisives au cours de ses 27 apparitions sous le maillot du Real Madrid.