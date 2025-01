Mbappé - Real Madrid : Une révolution balancée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur, le Real Madrid de Kylian Mbappé reste notamment sur une cinglante défaite face au FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne (5-2). Et Frédéric Hermel a annoncé une révolution lundi soir en direct sur RMC Sport, avec le départ à venir de Carlo Ancelotti au poste d’entraîneur.

Même s’il est loin d’être à la ramasse en Liga (2e du classement à un point du leader, l’Atlético), le Real Madrid traverse une période relativement compliquée sur le plan sportif, et le contenu des matchs ne cesse d’être passé au crible pour Kylian Mbappé et ses partenaires. Et Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, est désigné comme étant le principal responsable.

« Il ne sera plus là l’année prochaine »

D’ailleurs, Frédéric Hermel a lâché une petite bombe à ce sujet lundi en direct, sur RMC Sport : « Carlo Ancelotti s'est pris 9 buts en 2 matchs face au Barça. Je suis persuadé qu'il ne sera plus là l'année prochaine et que ce sera Xabi Alonso l'entraîneur », explique le journaliste, proche du Real Madrid.

XabI Alonso attendu

« S'il finira la saison ? Oui, parce que Xabi Alonso ne sera pas libre avant. Si le Real Madrid gagne la Liga et pas la Ligue des champions, je pense qu'Ancelotti ne sera plus là la saison prochaine », précise toutefois Hermel. C’est donc un changement d’entraîneur qui se profile pour Kylian Mbappé et les autres stars du Real Madrid.