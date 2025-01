«Pas un robot» : Thierry Henry rétablit la vérité sur Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé a traversé une période compliquée à la fois sportivement mais aussi en dehors des terrains. En effet, accusé de viol en Suède, le joueur du Real Madrid s’est retrouvé au coeur de la tempête. Ça n’a alors pas dû être simple à vivre pour Mbappé et c’est pour cela que Thierry Henry a volé à son secours.

En rejoignant le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé réalisait son rêve. Mais voilà que l’ex-joueur du PSG ne s’imaginait certainement pas vivre un tel calvaire en s’engageant avec le club merengue. En effet, sportivement, ça a été très compliqué pour Mbappé. Il faut dire que mentalement, l’attaquant de 26 ans semblait être au plus bas. Et pour ne rien arranger à tout cela, il a fallu faire avec une histoire d’accusation de viol suite à un voyage à Stockholm. Ça n’allait donc plus pour Kylian Mbappé et ça se voyait clairement, lui qui nous avait habitué à être étanche à tout cela.

Un duo explosif sur le terrain, mais l’avenir s’assombrit déjà. Que se trame-t-il autour de Mbappé et Vinicius Jr ? ⚽

➡️ https://t.co/RwcJebf5g5 pic.twitter.com/g3GOvbAJdo — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

« A un moment donné, tout le monde a cru que c’était un robot »

Kylian Mbappé se faisait alors prêter une image de robot, mais ce n’est pas le cas. Thierry Henry a alors bien tenu à le rappeler. Derrière le joueur, il y a un homme. Sur RMC, le champion du monde 98 a ainsi confié à propos de Mbappé : « A un moment donné, faut faire la part des choses. Qui sait ce que c’est d’être toujours le numéro 1 ? Pas beaucoup. L’être humain peut parfois être touché. C’est tout à fait normal. A un moment donné, tout le monde a cru que c’était un robot. Ce n’est pas un robot. C’est un être humain qui a des émotions comme tout le monde. Et de temps en temps, oui il va s’énerver, oui il va lever ses bras. Je l’ai fait ».

« Apprendre à jouer 9 au Real Madrid, ce n’est pas évident »

Toujours à propos de Kylian Mbappé, Thierry Henry a par ailleurs expliqué : « Je trouve que quand tu regardes bien au niveau des buts, tu ne peux pas dire que son début à Madrid n’est pas bon. Maintenant, ce qu’il avait l’habitude de nous donner de la 1ère à la 90ème minute et dans l’ensemble du jeu, les gens se posent des questions. Mais jouer 9 ce n’est pas le même travail. Pour moi, Kylian est un joueur qui peut jouer à tous les postes, mais à un moment donné, ça s’apprend. Il faut connaitre le travail et apprendre à jouer 9 au Real Madrid, ce n’est pas évident. Ça prend du temps à apprendre de savoir jouer dos au but, surtout quand tu ne l’as pas de base. Je peux le dire car je ne l’avais pas de base. Mais ça s’apprend. J’espère qu’il va évoluer. C’est pour ça que moi, je ne suis pas pour l’instant encore dans ça ».