Conflit à 55M€ : Le PSG échappe au pire avec Kylian Mbappé !

Si Kylian Mbappé a quitté le PSG l’été dernier, il se retrouve toutefois régulièrement le club de la capitale… mais devant différentes juridictions. En effet, un conflit est en cours alors que le Français réclame 55M€ de salaires et primes impayés. Une affaire qui pourrait valoir de grosses sanctions au PSG, mais visiblement, on en serait encore très loin.

Depuis quelques mois maintenant, le PSG et Kylian Mbappé se font la guerre devant différentes commissions. La raison ? 55M€ de salaires et primes impayés que réclame le désormais joueur du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France veut récupérer son argent, mais pour le moment, le club de la capitale refuse de payer, attendant notamment d’aller devant le conseil des prudhommes et de s’en remettre à la décision qui sera alors prise dans ce conflit avec Mbappé.

Une lourde sanction attend le PSG ?

Alors que cela pourrait prendre énormément de temps, Kylian Mbappé peut également explorer d’autres chemins. L’affaire de ce conflit avec le PSG pourrait notamment être transmise à l’UEFA, ce qui pourrait coûter alors très cher au club de la capitale. En effet, si Paris venait à être condamné par l’instance européenne, cela pourrait aller d’une interdiction de recrutement ou même d’une exclusion de la Ligue des Champions. Du lourd pourrait donc attendre le PSG à cause de Mbappé.

L’UEFA pas encore alerté ?

Mais voilà qu’une sanction à l’encontre du PSG serait encore loin d’arriver. C’est ce qu’a expliqué ce mardi soir L’Equipe. En effet, alors que Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé, aurait adressé un courrier à la FFF pour demander si elle avait alerté l’UEFA, la réponse serait non. Selon le quotidien sportif, le Fédération Française de Football n’aurait transmis aucun élément, considérant que le dossier n’est pas clos étant donné que le tribunal de justice de Paris a été saisi par le PSG.