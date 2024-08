Mercato : Un problème est révélé, le PSG peut en profiter !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un temps intéressé par l’Anglais Jadon Sancho, le PSG semble avoir délaissé la piste au cours des dernières semaines. Désormais, l’ailier de Manchester United plaît à plusieurs clubs comme Chelsea ou la Juventus. Les Bianconeri pourraient se faire prêter le joueur de 24 ans, mais la question de son salaire bloque actuellement l’opération.

Le mercato estival touche à sa fin. Le PSG aura-t-il une nouvelle recrue à présenter d’ici là ? Possible. Mais cette dernière ne devrait à moins d’une énorme surprise, pas se nommer Jadon Sancho. Pourtant, à la fin du mois de juillet, Foot Mercato révélait qu’un accord était proche d’être conclu entre Paris et l’ailier de Manchester United.

Sancho entre Chelsea et la Juventus

Cependant, le PSG semble avoir délaissé cette piste. Pour autant, Jadon Sancho devrait tout de même quitter Manchester United cet été. Plusieurs clubs se sont positionnés comme Chelsea et la Juventus. D’après Sky Sports, les Blues pourraient formuler une offre auprès des Red Devils, et inclure certains indésirables comme Raheem Sterling et Ben Chilwell dans le deal.

Ça bloque au niveau du salaire de l’Anglais

Pour les Bianconeri, l’opération est toute autre. En effet, le média précise que la Juventus souhaite se faire prêter Jadon Sancho. Cependant, le salaire perçu par l’Anglais à Manchester freine très clairement le club italien pour le moment. De quoi laisser une chance au PSG si le club parisien venait à réactiver le dossier ? Possible...