Mercato : Un joueur veut relancer son avenir à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi a décidé de se passer de joueurs considérés comme des cadres la saison dernière. Ce qui concerne notamment Chancel Mbemba, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. S’il étudie ses options de départ, l’international congolais est également prêt à retourner la situation en sa faveur.

Depuis la reprise de l’entraînement et l’arrivée de Roberto De Zerbi, plusieurs joueurs de l’OM ont changé de statut. Présents au début des séances, Samuel Gigot, Pau Lopez, Jordan Veretout et Chancel Mbemba sont ensuite écartés lorsque le technicien italien commence son travail tactique.

Mercato : L’OM se saborde tout seul pour ce transfert https://t.co/O1dNfhtoTs pic.twitter.com/kFsOPC3v1I — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Plus qu’un an de contrat pour Mbemba

Des joueurs dont l’OM aimerait se séparer d’ici à la fermeture du marché des transferts, d’autant plus que certains d’entre eux n’ont plus qu’un an de contrat, à l’instar de Chancel Mbemba. « C’est Dieu qui décide ! », répond-il à ceux qui s'inquiètent de sa situation, comme indiqué par L'Équipe, et étudie ses options avec son avocat.

Mbemba persuadé qu’il peut convaincre De Zerbi

Arrivé il y a deux ans en provenance du FC Porto, l’international congolais (85 sélections) s’était déjà senti poussé vers la sortie l’été dernier, lui qui avait été annoncé dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Mais selon L'Équipe, Chancel Mbemba n’a pas encore renoncé à son aventure à l’OM. Le défenseur âgé de 29 ans est persuadé qu’il peut retourner la situation et convaincre Roberto De Zerbi s’il est toujours à Marseille d’ici à la fermeture du marché des transferts.