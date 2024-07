Mercato - OM : Les premières victimes de De Zerbi

Arnaud De Kanel

Roberto De Zerbi, qui a pris les rênes de l'OM après le départ de Jean-Louis Gasset, a rapidement imposé sa marque en écartant plusieurs joueurs clés de la saison précédente. Parmi les exclus, on trouve Pau Lopez, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Veretout, autrefois considérés comme des piliers de l’équipe. Cette décision radicale s’étend également à Ismaïla Sarr et Ulisses Garcia, qui se retrouvent également en dehors du groupe et en instance de départ.

De retour sur le terrain d’entraînement depuis quelques jours, plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille suivent un programme spécifique. Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Pau Lopez participent d’abord aux exercices collectifs avec le groupe professionnel avant de s’en écarter dès que Roberto De Zerbi entame les sessions tactiques.Il s'agit là des premières victimes de l'arrivée de l'Italien.

Sarr et Garcia également écartés

Selon L'Équipe, le nouvel entraîneur de l’OM a pris une décision claire concernant les joueurs sur lesquels il ne compte pas pour la saison à venir. Deux autres joueurs seraient également dans cette situation : Ismaïla Sarr et Ulisses Garcia. Amir Murillo pourrait également être concerné en raison de son statut d'extra-communautaire qui dérage quelque peu les dirigeants de l'OM dans leur recrutement.

Les départs s'enchainent à l'OM

Recruté l'été dernier en provenance de Watford, Ismaïla Sarr, qui a encore quatre ans de contrat avec l’OM, est récemment apparu sur les radars de Villarreal, club ayant déjà signé Pape Gueye. Quant à Ulisses Garcia, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, il a rejoint l’équipe phocéenne lors du dernier mercato hivernal. En cas d’échec dans le dossier Matthieu Udol, l'ASSE envisagerait de se tourner vers l’ancien joueur des Young Boys de Berne. Ainsi, l'OM pourrait continuer à alléger son effectif, déjà bien entamé après les départs de Vitinha, transféré au Genoa ,et d'Iliman Ndiaye, qui a rejoint Everton.