Mercato : Un joueur pousse pour son transfert à l’OM !

Dernièrement, l’OM s’est séparé de Jonathan Clauss, vendu contre 5M€ du côté de l’OGC Nice. Forcément, Marseille cherche désormais à recruter un latéral droit, et a jeté son dévolu sur Kiliann Sildillia (SC Fribourg). Actuellement présent à Paris pour les JO 2024 avec l’équipe de France olympique, le joueur de 22 ans aurait réclamé son transfert dans la cité phocéenne.

L’OM ne s’arrête plus. Le club marseillais est pour le moment le club français à avoir le plus emballé le mercato estival. En plus de l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, Marseille a recruté de nombreux renforts, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

L’OM fonce sur Sildillia

Si Valentin Carboni (Inter) devrait prochainement rejoindre l’OM et donc renforcer un peu plus le secteur offensif de Roberto De Zerbi dans les prochains jours, la direction marseillaise n’en oublie pas le secteur défensif pour autant. Alors que Jonathan Clauss a récemment été vendu à l’OGC Nice contre un montant de 5M€, l’OM espère prochainement boucler la venue d’un nouveau latéral droit. Et ce dernier devrait se nommer Kiliann Sildillia. Formé à Metz, le joueur de 22 ans s’est révélé depuis plusieurs saisons à Fribourg, et se trouve actuellement à Paris afin de disputer les Jeux Olympiques sous les ordres de Thierry Henry.

Le latéral droit ne veut que l’OM

D’après les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, Kiliann Sildillia souhaite absolument rejoindre l’OM. Le latéral droit français a demandé à son club de partir cet été, mais a également contacté le directeur sportif de Fribourg afin de lui demander de négocier avec le club phocéen. De plus, Romano ajoute que Kiliann Sildillia ne souhaite que rejoindre l’OM, lui qui ne doit pas manquer de prétendants au vu de ces bonnes dernières saisons au sein du club allemand. A suivre de très près en tout cas pour l’OM, qui continue de se renforcer...