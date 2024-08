Mercato : Un joueur «impressionnant» a signé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si neuf autres joueurs sont arrivés depuis, Ismaël Koné a été la première recrue de l’OM lors de cette période de mercato. Rocco Placentino, directeur sportif CS Saint-Laurent, club formateur de l’international canadien de 22 ans, s’est confié à propos de ce dernier, qu’il décrit comme impressionnant et qu’il considère comme le meilleur joueur du Canada.

Un an et demi après son arrivée en Europe, à Watford, Ismaël Koné s’est engagé avec l’OM cet été. Recruté contre 12M€, le milieu de terrain âgé de 22 ans a signé un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2029. Un joueur assez méconnu du grand public sur lequel s’est exprimé Rocco Placentino, le directeur sportif du CS Saint-Laurent, club formateur de l’international canadien (24 sélections).

Mercato - OM : La condition qui ne va pas plaire à Longoria pour ce transfert https://t.co/1jzkIb63h1 pic.twitter.com/WijgZcGjJ1 — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

« Il dégage véritablement une impression de facilité dans tout ce qu'il fait »

« Il a vraiment une facilité technique incroyable et une bonne gestion de son corps. Il dégage véritablement une impression de facilité dans tout ce qu'il fait. Même pendant la Copa America quand on regarde les risques qu'il a pris au milieu, c'est toujours impressionnant. C'est un excellent dribbleur », a déclaré Rocco Placentino, dans un entretien accordé à Massilia Zone.

« Le coach de l'équipe nationale m’a dit que c’était le meilleur joueur à l'entraînement »

Il considère déjà Ismaël Koné comme le meilleur joueur de la sélection canadienne, un avis partagé par le sélectionneur du Canada selon lui : « Pour moi, c’est le meilleur joueur de l’équipe nationale, et je ne dis pas ça parce que c’est un de mes joueurs, mais parce que même le coach de l'équipe nationale m’a dit que c’était le meilleur joueur à l'entraînement. Il me l’a dit dès ses premières convocations. C’est un joueur qui a le potentiel pour jouer au plus haut niveau et qui n’a que 22 ans à l’heure actuelle. Je pense que le ciel est la limite pour lui, il a encore beaucoup à faire. »