Mercato : Un joueur du PSG pisté par des clubs prestigieux ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’instar de Manuel Ugarte, Milan Skriniar se retrouve lui aussi poussé vers la sortie un an seulement après son arrivée au PSG. Luis Enrique ne compte pas sur le défenseur âgé de 29 ans, invité à se trouver une porte de sortie dans les derniers jours du mercato estival. Dans cette optique, deux grands clubs européens seraient attentifs à sa situation.

« Je veux rester à Paris bien sûr, j'ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m'étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m'a rien dit au club sur un départ éventuel. » Interrogé sur son avenir au début du mois de juin, Milan Skriniar avait confié à L’Équipe son souhait de rester au PSG. L’international slovaque (72 sélections) a vécu une première saison compliquée à Paris, marqué par une blessure à la cheville qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de deux mois.

Mercato - PSG : La presse italienne relance un feuilleton ! https://t.co/fC73AwZm1u pic.twitter.com/9zHYemojIC — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Le PSG veut se séparer de Skriniar

Selon le quotidien sportif, le PSG comptait malgré tout conserver Milan Skriniar, ayant peu d’options à ce poste en raison des blessures de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Mais il semblerait que la direction parisienne ait changé d’avis. Comme Carlos Soler, Danilo Pereira, Manuel Ugarte et Nordi Mukiele, le défenseur âgé de 29 ans n’a pas été retenu dans le groupe convoqué pour la réception de Montpellier ce vendredi soir. D’après les informations du journal Le Parisien, la raison est tout simplement qu’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et que le PSG souhaite s’en séparer dans les derniers jours du mercato.

La Juventus et le Bayern intéressés

Dans cette optique, Milan Skriniar aurait deux portes de sortie prestigieuses, puisque la Juventus et le Bayern Munich seraient attentifs à l’évolution de sa situation. Selon Calciomercato, la Vieille Dame serait bien sur la piste du capitaine de la sélection slovaque, tout comme deux formations anglaises, Everton et Brighton. Ces clubs seraient ouverts à un prêt avec option d’achat, à condition que le PSG prenne en charge une partie de l’imposant salaire de Milan Skriniar, estimé à 10M€ par an.