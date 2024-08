Mercato : Coup de théâtre au PSG, les conditions sont fixées pour ce transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il semblait bien parti pour rester, Milan Skriniar pourrait finalement quitter le PSG d’ici à la fermeture du marché des transferts. L’international slovaque n’a pas été retenu par Luis Enrique pour la réception de Montpellier ce vendredi soir. Des clubs anglais et italiens seraient attentifs à la situation du défenseur de 29 ans.

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar n’a pas vraiment convaincu lors de sa première saison au PSG. Selon L’Équipe, le club de la capitale était malgré tout enclin à le conserver, ayant peu d’options au poste de défenseur central avec les blessures de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe.

Skriniar pas dans le groupe contre Montpellier

Pourtant, Milan Skriniar n’a pas été convoqué par Luis Enrique pour la réception de Montpellier ce vendredi soir, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, comme d’autres joueurs annoncés sur le départ tels que Nordi Mukiele, Carlos Soler et Manuel Ugarte. Une absence qui interroge sur les plans du PSG avec l’international slovaque (72 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028.

Des portes de sortie en Italie et en Angleterre

D’après les informations de Calciomercato, des clubs seraient déjà sur les rangs afin de récupérer Milan Skriniar. En effet, la Juventus, Everton et Brighton seraient attentifs à sa situation et pourraient étudier la possibilité de s’attacher ses services. Seul problème, son salaire, estimé à 10M€ par an. Ces clubs seraient ouverts à un prêt avec option d’achat pour le défenseur de 29 ans, à condition que le PSG prenne en charge une partie de son salaire.