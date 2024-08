Mercato - PSG : C’est bouclé, ce joueur sera à Paris cette saison !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ en début de mercato estival, Milan Skriniar semble finalement bien parti pour rester au PSG. La direction du club de la capitale a revu sa position dans ce dossier, plus le plus grand bonheur du défenseur central slovaque qui a toujours affiché son envie de rester au Parc des Princes seulement un an après sa signature.

Recruté libre par le PSG à l’été 2023 après la fin de son contrat avec l’Inter Milan, Milan Skriniar débarquait au Parc des Princes avec un statut de titulaire en puissance. Mais entre ses pépins physiques et ses performances de deuxième partie de saison qui n’ont pas été à la hauteur, le robuste défenseur central slovaque a perdu sa place de titulaire, et il a même été question d’un départ du PSG en début de mercato.

Skriniar parti pour rester ?

L’EQUIPE annonce un gros rebondissement dans ce dossier et indique que le PSG, qui dispose d’options limitées au poste de défenseur central droitier dans son effectif, a finalement décidé de conserver Skriniar dont le contrat court jusqu’en 2028 au Parc des Princes.

« Je veux rester »

Dès le 6 juin dernier dans les colonnes de L’EQUIPE, Skriniar avait d’ailleurs fait passer un message très clair au PSG : « Je veux rester à Paris bien sûr, j'ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m'étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m'a rien dit au club sur un départ éventuel ». L’ancien joueur de l’Inter a donc été entendu.