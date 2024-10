Mercato : Un «invité surprise» au PSG, c’est un fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté dans les dernières heures du mercato 2023 pour environ 90M€, Randal Kolo Muani n’a jamais justifié le montant de son transfert. Relégué à un second rôle au PSG, l’ancien Nantais est plus mis en avant par Didier Deschamps en équipe de France. Mais même en Bleus ça se complique. Daniel Riolo s’interroge donc sérieusement sur le rôle de Kolo Muani.

Depuis sa signature pour 90M€ dans les dernières secondes du mercato estivale 2023, Randal Kolo Muani suscite de nombreux doutes. L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort n'a jamais réussi à s'imposer au PSG, et alors que l'équipe de France ressemblait à une bouffée d'oxygène pour lui jusque-là, même la confiance de Didier Deschamps ne suffit plus. Titulaire contre Israël, Kolo Muani a déçu et pour Daniel Riolo, s'en est trop.

Un phénomène du PSG galère, ce moment qui a tout changé https://t.co/tURjtGgrKn pic.twitter.com/7sVJBcfYU5 — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

«Franchement Kolo Muani c’est catastrophique»

« Franchement Kolo Muani c’est catastrophique. Au final, je me demande s’il n’y a pas un énorme malentendu avec Kolo Muani », s’interroge le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche.

«C’est l’invité surprise, il ne devrait pas être en Bleus, il ne devrait pas être au PSG»

« C’est l’invité surprise, il ne devrait pas être en Bleus, il ne devrait pas être au PSG. En fait, il devrait être dans un club en Allemagne tranquille à enfiler les buts. Ce n’est pas un 9 de très haut niveau, c’est un joueur de Francfort, au mieux de Mönchengladbach », ajoute Daniel Riolo.