Mercato : Un entraîneur lâche sa réponse à l’ASSE

Si l’ASSE a retrouvé des couleurs le week-end dernier en s’imposant face à Strasbourg (2-0), les dirigeants stéphanois auraient tout de même étudié la possibilité de changer d’entraîneur et de se séparer d’Olivier Dall’Oglio. En ce sens, le nom de Wilfried Nancy a été évoqué, mais ce dernier semble toujours se projeter à Columbus Crew.

Après avoir enchaîné deux défaites consécutives et avant le derby contre l’OL dimanche soir, l’ASSE s’est donnée un peu d’air le week-end dernier en battant Strasbourg sur sa pelouse (2-0). Mais les Verts restent en difficultés et 16es au classement. La direction stéphanoise aurait d’ores et déjà anticipé un potentiel départ d’Olivier Dall’Oglio et pris contact avec un autre entraîneur, Wilfried Nancy.

Nancy se prononce sur son avenir

Adjoint de Thierry Henry à l’Impact Montréal, le technicien français âgé de 47 ans est depuis bientôt deux ans l’entraîneur de Columbus Crew, éliminé cette semaine par les New York Red Bulls en demi-finale de la conférence Est de MLS. Jeudi, Wilfried Nancy était présent en conférence de presse afin de faire le bilan de la saison écoulée, et se projeter sur la suivante.

« L'idée est de recommencer en mieux »

« Je suis très satisfait de ce que nous avons réalisé et l'idée est de recommencer en mieux », a déclaré Wilfried Nancy, qui semble donc se projeter à Columbus Crew. « Mais le plus important pour moi est que nous avons appris beaucoup de choses en termes d'envie de s'améliorer chaque jour, d'envie de défier mes joueurs un peu plus, d'envie de m'ajuster moi-même, d'envie de leur donner plus de repos à certains moments au lieu de les pousser, parce que nous voulons tout le temps les pousser. C'est donc une très, très bonne saison pour ce que nous avons fait, évidemment en termes de résultat et ainsi de suite, mais aussi pour ce que nous avons appris collectivement et individuellement. »