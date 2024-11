Mercato : «Ça fait très mal», l'OM réagit à la bombe lâchée par De Zerbi !

Amadou Diawara

Alors que l'OM a perdu face à l'AJ Auxerre au stade Vélodrome, Roberto De Zerbi a fait savoir qu'il était prêt à partir s'il n'était plus l'homme de la situation à Marseille. Interrogé sur la sortie de son entraineur, Ismaël Koné a fait passer un message très fort.

Ce vendredi soir, l'OM a affronté l'AJ Auxerre au stade Vélodrome, et ce pour le compte de la onzième journée de la Ligue 1. Mené 3-0 à la mi-temps, le club présidé par Pablo Longoria n'a pas réussi à renverser la vapeur, n'ayant inscrit qu'un seul but. En effet, l'OM s'est incliné 3-1 face à l'AJA à Marseille.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«C'est peut-être sur le coup de l'émotion»

Alors que l'OM a perdu contre l'AJA, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il était prêt à faire ses valises s'il était responsable de la mauvaise passe de son équipe. « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c'est clair. Je ne sais pas si c'est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j'avais envie de vivre l'expérience. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous. Je n'ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m'échapper, on doit regarder la réalité en face. C'est ce que je dois faire », a déclaré l'entraineur de l'OM en conférence de pesse. Une déclaration qui a fait réagir Ismaël Koné.

«C'est un passionné, donc ça fait très mal»

« La réaction de Roberto De Zerbi ? Ça fait très mal, aux joueurs comme au staff. Comme vous le savez, c'est un passionné, donc forcément, ça fait très mal. Parfois, c'est peut-être sur le coup de l'émotion, mais comme je l'ai dit, il va falloir travailler et revenir, car c'est tout ce qu'on peut faire », a confié Ismaël Koné (22 ans) en zone mixte.