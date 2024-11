Mercato : Un deal à 30M€ offert au PSG et à l'OM ?

Axel Cornic

Cet hiver, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain pourraient trouver leur bonheur en Serie A, plus précisément du côté de la Juventus. Peu utiisé par Thiago Motta depuis le début de la saison, Nicolo Fagioli chercherait en effet un nouveau club et semble notamment avoir tapé dans l’œil des deux cadors de Serie A.

Le mercato de janvier est fait d’occasions et il y en a une très intéressante qui pourrait se présent. Considéré comme l’une des grandes promesses de la formation de la Juventus, Nicolo Fagioli ne semble pas séduire Thiago Motta, qui lui préfère clairement Khéphren Thuram et Manuel Locatelli. Ainsi, dans son entourage on aurait commencé à tâter le terrain pour essayer de lui trouver un nouveau club... et ça pourrait bien être en Ligue 1 !

Rod Fanni révèle les coulisses de l'OM 🚨 La méthode Bielsa, entre génie et pression, pourrait-elle pousser un joueur vers la retraite ?

➡️ https://t.co/gBzY0BDLmy pic.twitter.com/F4Sh4NHbiS — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) November 29, 2024

L’OM et le PSG s’affrontent sur le mercato

Car il n’y aurait pas un, mais bien deux clubs qui serait sur le coup et pas des moindres ! La Gazzetta dello Sport explique en effet que l’OM ainsi que le PSG lorgneraient Fagioli à un mois du début du mercato de janvier. Ce seraient toutefois les Marseillais qui auraient l’avantage pour le moment, puisqu’ils seraient les seuls à s’être concrètement manifestés, sans encore formuler une offre pour autant. Du côté de Paris on étudierait vraisemblablement d’autres pistes avant de passer à l’action.

Fagioli, l’occasion de l’hiver

D’après les informations du quotidien, la Juventus serait plus qu’ouverte à un départ de Nicolo Fagioli, puisque cela pourrait lui permettre de se renforcer sur le mercato à d’autres postes et notamment en défense. Les bases posées seraient celles d’un deal entre 25 et 30M€, qui seraient une plus-value nette puisque le joueur est formé au club. On serait même ouverts à un prêt de l’international italien, à condition que cela comprenne une option d’achat facilement atteignable.