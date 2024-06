Mercato : Un crack veut encore quitter le PSG ?

Jean de Teyssière

Le PSG pourrait avoir du mal à retenir Xavi Simons la saison prochaine. Pourtant sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2027, le milieu de terrain néerlandais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait et en Allemagne, de nombreux clubs sont intéressés. Le RB Leipzig aimerait le conserver en prêt et Xavi Simons n'a pas encore dit non...

La défaite des Pays-Bas face à l'Autriche mardi soir (2-3) dans le dernier match du groupe D à l'Euro n'a pas empêché Xavi Simons d'être à nouveau interrogé sur son futur en club : « Mon avenir ? Cela ne me stresse pas. Je suis actuellement avec la sélection. On verra tout ça après l'Euro », avait-il alors rétorqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne manque pas de prétendants.

Le Bayern Munich veut Xavi Simons

L'Allemagne est tombée sous le charme de Xavi Simons. L'international néerlandais, sous contrat avec le PSG, s'est qualifié avec son pays pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 et intéresse le Bayern Munich. Le club bavarois veut aligner une équipe compétitive l'an prochaine, sans doute vexé par sa toute récente saison blanche. L'idée serait de se le faire prêter et d'y inclure une obligation d'achat. On lui aurait déjà promis une place de choix dans l'équipe bavaroise, lui qui sera aligné au milieu du terrain, derrière une attaque composée d'Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Leroy Sané...

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Xavi Simons n'a pas dit non au RB Leipzig