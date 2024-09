Mercato : Un crack de l’OM a perdu la tête à cause de Barcelone

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Issu du centre de formation de l’OM, Maxime Lopez avait réussi une très belle première saison avec le club phocéen. En revanche, le milieu de terrain a eu un peu plus de mal à confirmer la saison suivante. La faute au FC Barcelone ? Contacté par les Blaugrana durant l’été, l’ancien joueur de l’OM a révélé que cela lui avait quelque peu fait perdre la tête…

Souvent pointé du doigt pour son centre de formation, l’OM a tout de même réussi à faire émerger quelques talents ces dernières saisons. Ça a notamment été le cas avec Maxime Lopez. Pour ses débuts à Marseille, le milieu de terrain avait fait forte impression, allant notamment jusqu’à taper dans l’oeil du FC Barcelone. L’ex-joueur de l’OM avait alors raconté que le directeur sportif blaugrana de l’époque avait contacté son agent à l’été 2017, prenant notamment rendez-vous pour l’été suivant. Mais voilà que cela aurait fait plus de mal qu’autre chose à Maxime Lopez.

Mercato : Le transfert qui va régaler les supporters de l’OM ! https://t.co/5AcO5uXR3h pic.twitter.com/M9VEDsPAn0 — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

« On a eu ces contacts qui m’ont desservi au final »

Invité de RMC ce jeudi, Maxime Lopez est revenu sur cet intérêt du FC Barcelone quand il était à l’OM. Une approche des Blaugrana qui lui alors fait perdre la tête pour la saison suivante avec le club phocéen : « Cette histoire, je vais en parler, je vais me faire tailler, mais bon… Clairement, c’est factuel, c’est vrai. J’étais jeune, j’avais 18 ans, je venais de sortir d’une belle saison pour ma première saison en pro. (…) C’est vrai que quand tu joues à l’OM, tu as plus de visibilité, tu es plus exposé. Après ma première belle saison à l’OM, on a eu ces contacts qui m’ont desservi au final ».

« J’avais lâché dans la tête ? Exactement »

« Après, j’ai eu 6 mois compliqués, en championnat, je jouais peu. J’avais lâché dans la tête ? Exactement. J’avais 18 ans, je venais de sortir d’une saison incroyable en Ligue 1 et moi je suis un fan inconditionnel du Barça en plus, du Barça de Messi. De me dire que dans un an, je vais être dans le vestiaire avec Messi… En pensant comme ça, tu te trompes complètement », a poursuivi Maxime Lopez.