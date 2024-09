Mercato - OM : La presse italienne balance sur ce transfert

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a largement modifié son effectif avec plus d’une dizaine d’arrivées et de nombreux départs. C’est le cas avec Samuel Gigot, taulier de la défense marseillaise ces dernières années qui a finalement décidé de poursuivre sa carrière du côté de la Serie A, en signant avec la Lazio.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire table rase pour entamer un tout nouveau projet. Nombreuses ont été les victimes et on pense notamment à Jordan Veretout, qui a récemment quitté le club phocéen pour rejoindre l’OL.

Gigot file à la Lazio

Il n’est pas le seul, puisque Samuel Gigot a également été invité à se trouver un nouveau club. A 30 ans il va découvrir un tout nouveau championnat, puisqu’après la Belgique ou encore la Russie, c’est en Italie et en Serie A qu’il poursuivra sa carrière, sous les couleurs de la Lazio. Il va notamment prendre la place de Nicolo Casale, prêté par le club romain à Bologna.

Un prix revu à la baisse par l’OM ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, au sein de la Lazio on serait très satisfait de cette arrivée, surtout en ce qui concerne le coach Marco Baroni. Ce dernier serait un grand fan de Samuel Gigot et surtout de sa polyvalence, puisqu’il peut évoluer sur tout le front de la défense. Mais ce sont surtout les dirigeants qui seraient heureux, puisque le quotidien explique qu’ils auraient finalement raflé la mise à un prix beaucoup plus bas que prévu, avec l’OM qui aurait accepté de le baisser pour vendre le Français.