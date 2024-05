Mercato : Un crack à 75M€ va échapper au PSG ?

Benjamin Labrousse

Désormais très attentif au marché des jeunes talents, le PSG pourrait s’intéresser à un crack de Premier League dans les prochaines semaines. Étincelant sous les couleurs de Crystal Palace, notamment sur la deuxième partie de saison, Michael Olise plaît au club parisien. Néanmoins, l’ailier français de 22 ans est très convoité en Angleterre, et aurait une préférence pour un cador du championnat.

Le PSG s’apprête à vivre un mercato estival palpitant. Le départ de Kylian Mbappé étant imminent, les dirigeants du club de la capitale sont au branle-bas de combat afin de trouver des pistes offensives de qualité. Fidèle à sa nouvelle politique sportive, Paris souhaite recruter des jeunes joueurs prometteurs, et pourrait ainsi trouver son bonheur avec Michael Olise.

Le PSG lorgne un crack de Premier League

A 22 ans, le Franco-Anglais sort d’une saison réussie à Crystal Palace, et ce malgré un nombre de matchs joués peu important en raison d’une grave blessure aux ischios-jambiers en février dernier. Non retenu par Didier Deschamps pour l’Euro, Olise demeure toutefois un grand talent sur les ailes. De plus, ce dernier dispose d’une clause libératoire de 75M€, ce qui pourrait faciliter son arrivée au PSG cet été…

Olise veut rejoindre Manchester United

Mais à en croire les dernières indiscrétions du journaliste anglais Jacque Talbot, Michael Olise est la cible prioritaire de Newcastle pour cet été. La nouvelle star de Crystal Palace aurait cependant une préférence pour Manchester United… Il sera difficile pour le PSG de rivaliser si le prodige de 22 ans souhaite poursuivre sa carrière en Angleterre...