Mercato : Un chouchou de De Zerbi va signer à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Roberto De Zerbi ne débarque à Marseille. Ce lundi soir, l'OM a officialisé son arrivée prochaine. Le technicien italien aurait commencé à travailler sur les contours de l'effectif et aussi sur le recrutement. L'ancien coach de Bighton et de Sassuolo voudrait amener dans ses bagages l'un de ses anciens protégés en Italie.

L'attente a été longue pour les supporters de l'OM. Les fans attendaient de connaître le successeur de Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais. Ces derniers craignaient une mauvaise surprise, alors que Roberto De Zerbi est annoncé comme l'heureux élu. L’officialisation a tardé, mais elle a fini par arriver. « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Le club travaille actuellement avec l’ensemble des parties prenantes pour formaliser l’arrivée de l’entraineur italien, ainsi que celle de son staff, sur le banc de l’OM et préparer sa venue à Marseille lors des prochains jours. » a annoncé l'OM lundi soir.

Mercato : L’OM change d’avis pour ce flop https://t.co/fJSTIPj1Og pic.twitter.com/nK0c0tViRD — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

De Zerbi veut ramener l'un de ses protégés ?

En vacances ces derniers jours, Roberto De Zerbi aurait, tout de même, commencé à se pencher sur l'effectif marseillais et notamment sur les besoins à combler. Le technicien italien voudrait, notamment, renforcer le milieu de terrain en s'attachant les services de Manuel Locatelli, actuellement à la Juventus mais qui avait connu le technicien lors de son passage à Sassuolo. A en croire l a Gazzetta dello Sport , l'OM ferait partie des prétendants. Rien de très surprenant puisque les deux hommes s'apprécient sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain.

Une histoire d'amour entre les deux hommes