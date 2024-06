Mercato - OM : Ce transfert relancé par un joueur de Ligue 1 ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche de renfort au milieu de terrain, l’OM aurait notamment activé la piste menant à Ismaël Koné, un dossier dans lequel il faudrait composer avec la concurrence de West Ham et de l’AS Rome. Les Giallorossi estimeraient que le prix de Khéphren Thuram est trop cher et pourraient se rabattre sur l’international canadien.

En plus de Wilfred Ndidi, l’OM penserait également à Manuel Locatelli pour renforcer son milieu de terrain cet été. Roberto De Zerbi aimerait attirer son ancien joueur lorsqu'il était à Sassuolo à Marseille, qui dans le même temps s’intéresserait aussi à Ismaël Koné.

Intérêt de l’OM confirmé pour Koné

Arrivé contre 8M€ il y a un an et demi, l’international canadien (19 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Watford. Selon le Corriere dello Sport , l’OM ferait bel et bien partie des clubs intéressés par Ismaël Koné, valorisé entre 15 et 20M€ par les Hornets .

L’AS Rome intéressée pour oublier K.Thuram