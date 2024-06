Mercato : Un transfert trop cher pour l’OM ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En attendant l’officialisation de l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM active plusieurs pistes pour renforcer son effectif et explorerait notamment celle menant à Yankuba Minteh. Newcastle aurait fixé le prix de l’international gambien à 30M€, ce qui risque d’être trop cher pour la direction olympienne selon une source proche du dossier.

Auteur d’un prêt convaincant à Feyenoord la saison dernière, avec qui il a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives, Yankuba Minteh pourrait quitter Newcastle cet été qu’il a rejoint seulement l’été dernier en provenance d’Odense. En ce sens, l’OM, ainsi qu’Everton et l’AS Rome, sont annoncés sur la piste de l’ailier âgé de 19 ans.

« L'OM s'est renseigné »

« Avec le contrôle économique de la Premier League, Newcastle doit faire des ventes avant le 30 juin, l'OM s'est renseigné », a confirmé une source proche du dossier à L'Équipe . Yankuba Minteh a encore quatre ans de contrat, jusqu’en juin 2028, et Newcastle demanderait 30M€ pour s’en séparer, selon le journaliste Gianluca Di Marzio.

« Les Anglais en demandent beaucoup trop cher actuellement »