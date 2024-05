Mercato : Un buteur va échapper à l’OM ?

Hugo Chirossel

Pierre-Emerick Aubameyang n’étant pas encore sûr de rester et alors qu’il va falloir régler le cas de Vitinha, l’OM pourrait s’attacher les services d’un nouvel attaquant lors du mercato estival. Dans cette optique, les dirigeants marseillais auraient des vues sur Simon Banza, qui évolue au SC Braga et qui serait également dans le viseur de l’AS Rome.

« Je n’ai pas de boule de cristal (rires) . » Dans un entretien accordé au Figaro en compagnie de Frank McCourt cette semaine, Pablo Longoria a évoqué le projet de l’OM, mais également l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. « Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect », a ajouté le président marseillais.

Transfert avorté à l’OM, de grosses offres refusées https://t.co/EHImZCGB3U pic.twitter.com/4feQQLgerr — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Vitinha va revenir, Moumbagna devrait rester

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2026, voir Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot de l’OM la saison prochaine n’est pas encore assuré. À 34 ans, l’international gabonais (74 sélections) pourrait être tenté de répondre favorablement aux sirènes de l’Arabie Saoudite, ce qui ne semble malgré tout pas être la tendance pour le moment. En plus de ce dossier, Marseille va également devoir régler le cas de Vitinha, prêté au Genoa l’hiver dernier et qui devrait revenir cet été, tandis que Faris Moumbagna, arrivé il y a seulement quelques mois, devrait quant à lui rester.

L’OM en concurrence avec l’AS Rome pour Banza