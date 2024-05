Mercato : Il interpelle l'OM en direct pour l'avenir d'Aubameyang

La rédaction

Si la saison réalisée par l’OM aura été assez chaotique, un joueur est parvenu à sortir du lot parmi l’effectif marseillais : Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a notamment été un artisan majeur du très beau parcours réalisé par les Olympiens en Ligue Europa. Si il n’a rien pu faire pour éviter le naufrage en Ligue 1, il aura néanmoins permis de limiter la casse. Pour Jérôme Rothen, il faut absolument conserver Aubameyang la saison prochaine.

C’est une saison que les supporters de l’OM voudront très certainement vite oublier. Huitièmes de Ligue 1 au terme des 34 journées, les Phocéens ne pourront pas jouer de Coupe d’Europe la saison prochaine. Si quasiment tous les joueurs se sont retrouvés sous le feu des critiques tout au long de l’année, un Olympien est parvenu à tirer son épingle du jeu : Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 17 buts en 34 matchs de Ligue 1 et de 10 en 13 rencontres de Ligue Europa. Face à ces statistiques de très haute volée, Jérôme Rothen veut voir les pensionnaires du Vélodrome conserver leur attaquant.

Mercato : L’OM discute pour une signature majeure ! https://t.co/YkFoyOzUZe pic.twitter.com/yYgbnKafME — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

« l’avenir de l’OM la saison prochaine passe par le maintien d’Aubameyang »

Sur les ondes de RMC , Jérôme Rothen s’est exprimé sur Pierre-Emerick Aubameyang. Il a d’abord insisté sur la nécessite pour les dirigeants de conserver le buteur de l'OM cet été : « J’espère que l’OM va se battre pour le garder, sachant qu’il veut s’investir encore à l’OM. Il l’a montré tout au long de l’année. Aujourd’hui, il représente beaucoup de choses qu’aiment les supporteurs. Automatiquement, il faut garder ce genre de joueurs et en plus de ça, sportivement, cette équipe est moisie, elle n’est pas bonne, il y des joueurs très moyens, il n’y a pas de grands joueur, à part Aubameyang. Quand tu mets 30 buts dans cette équipe-là, entouré de ces coéquipiers-là, je suis désolé, l’avenir de l’OM la saison prochaine passe par le maintien d’Aubameyang à l’OM. Si on vient m’expliquer qu’il y a des offres à l’âge qu’il a et qu’on fera une économie de salaire, tu vas perdre ton meilleur joueur . » a-t-il lancé.

« c’est la seule satisfaction de l’année »