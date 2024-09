Mercato : Un ancien entraîneur du PSG répond à l'ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la lourde défaite de l'ASSE face à l'OGC Nice (8-0), la continuité d'Olivier Dall'Oglio a été remise en question. Pour l'heure, l'entraîneur n'est pas menacé. Mais en interne, on se penche déjà sur l'identité de son potentiel successeur. Ancien entraîneur des U-19 au PSG, Zoumana Camara serait ciblé. Libre de tout contrat, il s'est prononcé sur son avenir.

L’ASSE est mal en point en ce début de saison. La défaite enregistrée sur la pelouse de l’OGC Nice l’a plongée un peu plus dans le doute. Homme de la remontée, Olivier Dall’Oglio se retrouve fragilisé, mais pas menacé. Le technicien devrait être sur le banc face à l’AJ Auxerre samedi dernier.

Camara dans le viseur de l'ASSE

Mais selon les informations de But Football Club, la direction a noté plusieurs noms en cas de départ de Dall’Oglio. Et le nom de Zoumana Camara figure en bonne place dans cette liste. Passé par l’ASSE durant sa carrière de joueur, il a fait ses classes au PSG, avec les jeunes.

« Je suis ouvert à tous les projets »

Dans un entretien accordé au Parisien, Camara s’est prononcé sur son avenir. « Je suis ouvert à tous les projets pour entraîner une équipe pro. Je ne peux pas me permettre et je n’ai pas la prétention de dire « non je ne voudrais qu’un club de Ligue 1 et la Ligue 2 je ne veux pas en entendre parler ». L’important c’est d’arriver dans un endroit où l’on veut de moi pour mettre en place mes idées, mon travail. Un club en cours de saison ? S’il y a une proposition, j’écouterai bien évidemment » a confié le technicien.